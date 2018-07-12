Мама Скрябіна готує до друку книгу  “Колискова для Андрійка”

У Львові готують до видання книжку про Скрябіна. Її автором стане мати Андрія – Ольга Кузьменко.

«Після смерті Андрійка мене багато людей запитувало: “Як ви виховали такого сина?!” – згадує Ольга Кузьменко. – Я вирішила, що мушу розповісти щось більше, і, напевне, починати треба ще від колискової і тих дорогих мені людей, які залишили нам, своїм дітям і внукам, родовий код… Що передається з молоком матері».

Як зазначає авторка, «Колискова для Андрійка» – світлий спомин про найдорожчих людей: батьків, бабусю, діда та сина Андрія . У цій книжці – про дитинство Кузьми Скрябіна, мамину колискову, літо у Сідому, перші музичні вподобання, формування музичних смаків, а також про вплив музичних стилів світової музики на творчість «Скрябіна».