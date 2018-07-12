Львівська облрада та Сучавська повітова рада організовують Літню школу в Румунії

16-20 липня в с. Балківці Сучавського повіту Румунії триватиме І Літня школа для дітей етнічних українців - громадян Румунії

Захід відбуватиметься з ініціативи голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина у співпраці з Сучавською повітовою радою, Сучавським повітовим інспекторатом із питань освіти, департаментом освіти і науки Львівської ОДА, Союзом Українців Румунії та місцевою радою Балківців.

Це перша Літня школа, яку організують у рамках Угоди про співпрацю між Львівською обласною радою та Сучавською повітовою радою, укладеної в червні цього року.

Для її проведення відібрали двох українських учителів, які вже цими вихідними вирушать до Румунії, щоб ближче познайомити понад 70 румунських дітлахів з українською культурою.

Варто зазначити, що Літня школа є також чудовою можливістю покращити знання мови своїх предків. Зокрема, у програмі заходу заплановані інтерактивні ігри, вистава-воркшоп за мотивами української казки, квести й екскурсії.