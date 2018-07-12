Львівська облрада та Сучавська повітова рада організовують Літню школу в Румунії
Захід відбуватиметься з ініціативи голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина у співпраці з Сучавською повітовою радою, Сучавським повітовим інспекторатом із питань освіти, департаментом освіти і науки Львівської ОДА, Союзом Українців Румунії та місцевою радою Балківців.
Це перша Літня школа, яку організують у рамках Угоди про співпрацю між Львівською обласною радою та Сучавською повітовою радою, укладеної в червні цього року.
Для її проведення відібрали двох українських учителів, які вже цими вихідними вирушать до Румунії, щоб ближче познайомити понад 70 румунських дітлахів з українською культурою.
Варто зазначити, що Літня школа є також чудовою можливістю покращити знання мови своїх предків. Зокрема, у програмі заходу заплановані інтерактивні ігри, вистава-воркшоп за мотивами української казки, квести й екскурсії.