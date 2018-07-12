Кольорові стіни, лептопи і проектор – якими будуть класи для першачків

Для того, щоб організувати такий освітній простір, уряд виділив рекордну суму коштів. Загальна субвенція на 2018 рік – 1 млрд 385 млн грн. Це вперше за історію незалежної України початкова освіта отримає такі гроші.

Левову частку, 998,7 млн грн, використають саме на оснащення класів. За решту – підвищуватимуть кваліфікацію вчителів.

Що означають ці цифри та якою ж вона буде – нова початкова школа?

Директори в роботі

Галина Федоришин – директорка школи №13 у Львові. Поки діти відпочивають на канікулах, пані Галина вивчає міністерські рекомендації. До 1 вересня має встигнути організувати у своїй школі новий освітній простір.

«Я саме зараз вичитую, яке все має бути», – каже директорка.

За її словами, грошей виділено достатньо. Їх має вистачити на меблі та комп’ютерне обладнання.

У школі №13 буде 4 перші класи. Завдання директорки зараз – використати кошти раціонально. Щоб кожен клас отримав те, що гарантує міністерство.

«Мушу розібратись у фінансах. І зробити все так, щоб ми отримали максимально добре облаштовані класні кімнати», – розповідає вона.

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Адже новий освітній простір не означає, що з класу викинуть усе, що там було раніше. Наприклад, якщо класна кімната має пристойні меблеві стінки, дошки чи інші меблі, то, звісно, вони там залишаться.

«Я шукатиму виробника парт, наприклад. Буду дивитися по грошах. Якщо їх не вистачатиме, щоб забезпечити всі чотири класи новими столами, то купимо для тих, яким це найбільш необхідно. Адже у двох кабінетах точно є хороші нові парти, і цей клас ще може трішки почекати», – каже директорка.

Усі роздуми, вибори та закупівлі слід встигнути до 1 вересня. Хоча Галина Федоришин припускає, що, можливо, перші дні нового навчального року доведеться почекати. Адже роботи ще дуже багато, а от часу – не зовсім.

Малюнки на стінах та одномісні парти

Про зонування класної кімнати Міносвіти говорить уже давно. З 1 вересня клас для школярів уже не буде таким офіційним і строгим, як раніше. Тут можна буде не лише вчитись, а й відпочивати та гратися.

Зокрема, парти та стільці мають бути такими, щоб формувати правильну поставу в дитини. При цьому столи будуть одномісними, по двоє діти більше не сидітимуть.

Парти розставлятимуть так, щоб учитель міг бачити всіх дітей одночасно. Відійдуть у минуле і довгі ряди, бо МОН просить уникати довгих вільних доріжок, якими діти могли б бігати на перервах.

Стілець не може бути важчим, ніж 4 кілограми, а парта – ніж 10 кілограмів.

Кожен клас матиме інтерактивні дошки. На стінах і меблях – яскраві малюнки.

Щодо обладнання, то Міносвіти затвердило орієнтовний перелік того, що має бути у новому освітньому просторі.

Йдеться про ноутбуки, проектори, багатофункціональні принтери, ламінатори, навушники тощо.

Класну кімнату педагогам рекомендують поділити на 8 зон, серед яких: навчально-пізнавальної діяльності (з партами/столами), гри (настільні ігри, інвентар для рухливих ігор); художньо-творчої діяльності (полички для зберігання приладдя та стенд для змінної виставки дитячих робіт); відпочинку, живої природи тощо.

Хто купує: держава чи батьки?

Тим часом батьки школярів не перестають скаржитися на те, що фінансування для Нової школи – замале. Часто працівники шкіл чи батьківські комітети ініціюють збори грошей на ті речі, які начебто нема за що купити.

Особливо багато таких коментарів у соцмережах. За словами керівниці департаменту освіти і науки ЛОДА Любомири Мандзій, Львівщина отримала з держбюджету 100 мільйонів гривень. 40% із цієї суми передбачено на меблі й дидактичні матеріали відповідно, а 20% – на комп’ютерне обладнання.

«Є розуміння з керівниками освіти, буде співфінансування із місцевими бюджетами: міста обласного значення – 30%, райони – 10%, ОТГ і гірські території – 5%», – пояснила Мандзій.

Чиновниця провела особисті зустрічі з керівниками усіх відділів освіти. Каже, упевнена, що усі перші класи вдасться забезпечити необхідними засобами: чи то меблями, чи то технікою.Тож батьків закликає не здавати гроші на облаштування нових освітніх просторів.

«Зараз у більшості тривають процедури тендерної закупівлі, а деякі школи вже навіть отримали свої меблі. Як-от у Новокалинівській ОТГ», – сказала Любомира Мандзій.

Меблі та дидактичні матеріали закуповують пропорційно до кількості учнів. Багатофункціональні принтери, ламінатори можуть бути по одному на школу, а ноутбуки, проектори та екрани – обов’язково у кожному класі.