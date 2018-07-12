Белз запрошує на Міжнародний фольклорний фестиваль

Початок заходів – о 13:00. Метою фестивалю є сприяння створенню у світі позитивного іміджу України, розвиток, взаємозбагачення та популяризація національних культур: саме української, польської та єврейської.

Гостей фестивалю чекає насичена програма: виступи колективів із Польщі, Ізраїлю та України, караоке, шоу Центральної школи бойового гопака, виставка народних майстрів і презентація кулінарних виробів місцевих виробників.

Місто Белз у Сокальському районі Львівської області – одне з найдавніших міст України, воно поєднує українську, польську та єврейську культури. Територію міста та його околиці відносять до Державного історико-культурного заповідника. Тут збереглися дерев’яні церкви, католицький та єврейський цвинтарі, ратуша XVII ст., в якій розміщений історико-краєзнавчий музей. Комплекс сакральних споруд урочища «Замочок» розташований на південний схід від середмістя, саме тут почалась історія давнього княжого міста Белз.

Що відвідати та подивитися: