Белз запрошує на Міжнародний фольклорний фестиваль
Початок заходів – о 13:00. Метою фестивалю є сприяння створенню у світі позитивного іміджу України, розвиток, взаємозбагачення та популяризація національних культур: саме української, польської та єврейської.
Гостей фестивалю чекає насичена програма: виступи колективів із Польщі, Ізраїлю та України, караоке, шоу Центральної школи бойового гопака, виставка народних майстрів і презентація кулінарних виробів місцевих виробників.
Місто Белз у Сокальському районі Львівської області – одне з найдавніших міст України, воно поєднує українську, польську та єврейську культури. Територію міста та його околиці відносять до Державного історико-культурного заповідника. Тут збереглися дерев’яні церкви, католицький та єврейський цвинтарі, ратуша XVII ст., в якій розміщений історико-краєзнавчий музей. Комплекс сакральних споруд урочища «Замочок» розташований на південний схід від середмістя, саме тут почалась історія давнього княжого міста Белз.
Що відвідати та подивитися:
- Костел Пресвятої Діви Марії. Нинішній костел постав 1926 року як гарнізонний.
- Каплиця Святого Валентина. В 2005 р. тут встановлено лазерну копію Белзько-Ченстоховської Матері Божої.
- Церква Святої Параскеви (XVII ст.) є найдавнішою вцілілою церквою Белза. Ця дерев’яна церква розташована недалеко від центру, на старому цвинтарі, належить до церков галицького типу.
- Комплекс монастиря домініканів. Від величного монастирського комплексу вціліли лише окремі фрагменти, та колись костел діяв упродовж 400 років. На сьогодні вцілілою є монастирська дзвіниця. На захід від дзвіниці стоїть північний келійний корпус із годинниковою чотириярусною вежею, на стінах якої виявлено барокові розписи, що зображують окремі моменти з життя домінікан XVII-XVIII ст.
- Комплекс монастиря домініканок. Складається із костелу св. Миколая (1657 р.) та монастирських келiй жіночого монастиря чорниць-домініканок (1743 р.). Костел прикрашають скульптури чотирьох святих, а поруч розташована дзвіниця. Адреса: м. Белз, вул. Савенка, 3.
- Аріанська вежа (1606 р.) – невисока шестикутна споруда. Вежа розташована на давньому цвинтарі (про що свідчать рештки поховань, виявлені у 2003 р. під час проведення археологічних досліджень). Над її входом є плита з зображенням гербу Равіч. Адреса: м. Белз, пл. Л. Українки.
- Молитовний будинок товариства Ішре Лев (1909 р.) збудований коштом впливового белзького мешканця Файвеля Таубе. Первісно це була добротна синагогальна споруда з дорогим, пишно оздобленим, вівтарем.
- Будинок адвоката по вул. Савенка, збудований 1910 року. Є однією з найгарніших споруд міста.
- Єврейський цвинтар, на якому поховані белзькі равини, чудотворний хасидський цадик Шолом Роках з родиною.
- Скульптура Св. Вінцента, який допомагав хворим та убогим у місцях, які знищила війна, походить із ХVІІІ ст.