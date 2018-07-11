У селі на Львівщині згоріло 4 тонни сіна (фото)

10 липня о 15:10 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в господарській будівлі в селі Мшана Городоцького району.

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, на момент прибуття вогнеборців пожежа поширилася покрівлею та понищила запаси сіна.

Фахівці ДСНС запобігли подальшому поширенню вогню та врятували від згорання 2 будівлі. Через щільне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.

Пожежу локалізовано о 15:41, ліквідовано о 15:46 в складі ланки газодимозахисної служби. Вогнем знищено дах на площі 20 кв. м і 4 тонни сіна.

Унаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. Обставини події встановлюють.