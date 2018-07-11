Сьогодні – Всесвітній день шоколаду

Всесвітній день шоколаду (англ. World Chocolate Day) відзначають щорічно 11 липня. Крім нього, існує ще один всесвітній день із такою ж назвою, який відзначають 4 вересня

Батьківщиною всесвітнього дня шоколаду вважається Франція. Саме французи 1995 року почали відзначати це свято. Воно доволі швидко здобуло популярність і, крім Франції, свято широко відзначають у Німеччині, Італії, Швейцарії та інших країнах у Європейському союзі та за його межами.

Поряд із Всесвітнім днем шоколаду існують інші, менш глобальні, але не менш солодкі дати, присвячені цьому продукту. Так, у Сполучених Штатах, крім всесвітнього дня шоколаду, щорічно відзначають ще два загальнонаціональні «шоколадні дні»: 7 липня і 28 жовтня.

Існує думка, що першими навчилися робити шоколад ацтеки. Із найдавніших часів, шоколад використовували як напій. Перші сліди його активного вживання, за свідченням археологів, належать до ХІХ століття до нашої ери. Їх виявили на тихоокеанському узбережжі мексиканського штату Ч’япас. В Європу він потрапив після ХVI століття нашої ери.

Альтернативний погляд на цю тему не виключає безпосереднього стосунку Христофора Колумба та його сина Фердинанда, які натрапили на какао-боби під час четвертої місії Колумба до Америки 15 серпня 1502 року. Тоді йому і його екіпажу вдалося захопити якесь торгове судно, в якому серед інших товарів для торгівлі виявилися какао-боби.

Наукою встановлено, що в шоколаді є елементи, які сприяють відпочинку та психологічному відновленню. Темні сорти шоколаду зумовлюють викид ендорфінів – так званих гормонів щастя, які впливають на центри задоволення, поліпшуючи настрій і підтримуючи тонус організму. Існує гіпотеза, що шоколад володіє «протираковим» ефектом і здатний сповільнювати процеси старіння. На жаль, учені одностайно констатують, що шоколад сприяє збільшенню маси тіла, але це аж ніяк не є його недоліком. Шоколад багатий поживними речовинами, зокрема й жирами, а отже, й калоріями.

За матеріалами uk.wikipedia.org, dilovamova.com