Мешканець Львівщини віз у Польщу понад вісім кілограмів бурштину (фото, відео)
Прикордонники Львівського загону виявили приховане «сонячне каміння»
Як повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, сьогодні вранці на виїзд з України через пункт пропуску «Рава-Руська» прибув легковий автомобіль польської реєстрації. Транспортним засобом керував 45-річний мешканець Львівщини. Приховану контрабанду прикордонники виявили під час спільного з працівниками митниці огляду машини.
Для перевезення бурштину водій спеціально переобладнав систему кондиціонування повітря в автомобілі. Загалом чоловік намагався переправити в Польщу 8,5 кілограмів каміння, яке розфасував у поліетиленові пакети.
Бурштин і транспортний засіб вилучили представники фіскальної служби. Наразі триває оцінка виявленої контрабанди.