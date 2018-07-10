Завтра в районі Тракту Глинянського не буде води (адреси)

Як повідомили у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», завтра, 11 липня, буде призупинено водопостачання в мікрорайон вулиці Тракт Глинянський.

У зв’язку з плановими роботами з переключення новозбудованої ділянки водопроводу по вул. Січова-Дубова, завтра, 11 липня, з 09:00 до 18:00 буде припинено водопостачання на вулицях: Тракт Глинянський, 33−161; 34−152, Дубова, Над’ярна, Кравса, Лебедина, Курінна, Наступальна, Навколишня, Лодія, Залісна.