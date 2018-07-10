За минулу добу на Львівщині сталося 40 автопригод

На щастя, в жодній із них учасники дорожнього руху не постраждали

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, на території Львівщини протягом 9 липня сталося 40 дорожньо-транспортних пригод: 28 – безпосередньо у Львові, 12 – у районах області.

За їхніми наслідками складено адміністративні протоколи за ст.124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна). На щастя, в цих ДТП обійшлося без жертв.