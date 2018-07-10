З 12 липня у Львові не курсуватимуть тролейбуси трьох маршрутів

На вулиці Шота Руставелі проводитимуть капітальний ремонт дороги і заміну контактної мережі

Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», у зв’язку із початком проведення робіт із заміни контактної мережі та капітального ремонту на вул. Шота Руставелі, з 12 липня відбудуться зміни у русі тролейбусних маршрутів № 5, № 11 та № 24.

У зв’язку з початком проведення робіт з 12 липня призупинять курсувати тролейбусні маршрути № 5, № 11 та № 24.

Згідно з розпорядженням керівника Служби руху ЛКП «Львівелектротранс», тролейбус № 24 відновить роботу після 14 липня й курсуватиме за зміненим маршрутом: Автовокзал — вул. Вернадського («Санта-Барбара»).

Натомість тролейбусні маршрути № 5 та № 11 не курсуватимуть до закінчення робіт із реконструкції вул. Шота Руставелі.

Як повідомили у Личаківській районній адміністрації капітальний ремонт вул. Шота Руставелі — це плановий ремонт дороги, який було передбачено на цей рік.

«Проект капітального ремонту вул. Шота Руставелі виготовило ЛКП «Інститут просторового розвитку». Проектом передбачено розширення тротуару з правої сторони (від центру) та облаштування зупинки. Також буде встановлено острівець безпеки. Вартість робіт – 1 млн. 444 тис. грн. Виконуватиме роботи підрядна організація «Львівська дорожня служба». Роботи плануємо розпочати в найближчі дні і завершити до 1 жовтня цього року», – повідомив Ярослав Сеньків, начальник відділу комунального господарства Личаківської районної адміністрації.

Нагадаємо, відучора у Львові не курсує тролейбус №10.