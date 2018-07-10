Від завтра і до 16 липня не курсуватиме поїзд Львів-Лавочне-Львів

У зв’язку з проведенням колійних ремонтних робіт на перегоні Щирець–Глинна Наварія, з 11 по 16 липня цього року тимчасово не курсуватиме поїзд №6157/6188 сполученням Львів–Лавочне–Львів, – повідомляє «Львівська залізниця».

Зважаючи на те, що у вказаний період часу передбачається підвищений пасажирський попит у сполученні Львів–Стрий–Львів, Львівська залізниця прийняла рішення на період відсутності в русі поїзда №6157/6188 доповнити вагонами склади приміських поїздів: №6013 Львів–Трускавець (відправлення зі ст. Львів о 17:08), №6156 Моршин–Львів (відправлення зі ст. Моршин о 5:43), №6008 Трускавець–Львів (відправлення зі ст. Трускавець о 5:49).