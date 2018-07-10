В Україні просять заборонити книги ще 12 російських видавництв

Держкомтелерадіо надіслав у відповідні українські органи розпорядження про санкції проти 12 російських видавництв, які розповсюджують антиукраїнську літературу.

Про це повідомляє прес-служба Держкомтелерадіо.

Зокрема, цей перелік складається з 9 видавництв та 3 власників веб-сайтів.

Загалом у списку видань, який склали у Держкомтелерадіо, станом на 10 липня – 184 найменування книжкової продукції.

Повідомляється, що серед них – “книги” терориста Захара Прилєпіна, Едуарда Лимонова, ідеолога так званого “русского мира” Олександра Дугіна, полковника КДБ Анатолія Терещенка та інші.

“Назви “творів” говорять самі за себе – “Киевская хунта”, “Кровавые преступления бандеровской хунты”, “Киев капут”, “Конец проекта “Украина”,”Украина в огне евроинтеграции”, “Сверхчеловек говорит по-русски”, “Великая сталинская империя”, – пояснили в українському комітеті.

Згідно з останнього оновлення переліку від 5 липня, у Держкомтелерадіо зазначили, що найбільше у поширенні антиукраїнських видань відзначилися російські видавництва “Вече”, “Эксмо”, “Центрполиграф”, “Алгоритм”.

У травні Державний комітет телебачення і радіомовлення України запропонував застосувати економічні санкції до юридичних осіб Росії, які систематично друкують і поширюють видання антиукраїнського змісту.

Тоді список складався з 172 видань, випущених 35 видавництвами.