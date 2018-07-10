У Львові відкрилася виставка унікальних картин на мішенях (фото)

Сьогодні у Львівському Палаці мистецтв відкрилася виставка міжнародного художнього проекту і соціальної акції «Qtargets – послання миру» (Qtargets-message forpeace) українського художника Андрія Черновола.

Проект унікальний за своєю природою, оскільки базою для створення картин є не звичайні матеріали, а спортивні мішені для стрільби. Саме мішень – є символом проекту і засобом оцінити її не як символ агресії і війни, а як ціль досягнення будь-якого результату, зокрема, миру.

Фото: Роксолана Мудрак