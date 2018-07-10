У Львові сьогодні дискутуватимуть про радіо

Сьогодні, 10 липня, о 19:00 у просторі «П’ятий поверх» (завод РЕМА, вул. Заводська, 31) відбудеться дискусія про радіо

Говоритимуть про те, що українці слухають більше: онлайн чи FM; чи є між ними конкуренція за аудиторію, а також намагатимуться спрогнозувати чи FM врешті зникнуть, чи це онлайн-радіо варто хвилюватися за своє майбутнє.

Учасниками дискусії стануть радійники з величезним досвідом: Артем Галицький, Василь Колісник, Ірина Процик. Модераторка – Марта Більська.

Дискусія проходитиме на новому та цікавому просторі «П’ятий поверх» на заводі РЕМА. Місце лише відкрили, тож сьогодні будуть не тільки дискутувати про радіо, а й тестувати нову локацію.

Вхід на дискусію – вільний.