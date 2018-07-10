За попередніми підрахунками, у підвальній криниці можуть бути останки близько півтори тисячі вбитих і скалічених людей

У Дрогобичі планують відновити розкопки на території колишньої катівні НКВД. Про це повідомили під час організаційного комітету зі вшанування пам’яті віднайдених останків жертв НКВД.

Про те, що у підвальному приміщенні перебувають рештки закатованих людей підтвердив присутній на нараді голова товариства «Меморіал» Мирон Бучацький. Він зазначив, що у підвальному приміщенні будівлі є криниця глибиною близько 32 метри. За попередніми підрахунками, туди могли скинути близько півтори тисячі вбитих та скалічених людей.

Також він нагадав, що при попередній спробі розкопок криниці на глибині 8 метрів виявили людські рештки. Проте через різні обставини криницю так і не вдалося розкопати.

Окрім того, за інформацією міського відділу культури та мистецтв, на території саду, яка межує з мурами подвір’я колишньої катівні, також є захоронення, які варто було б дослідити.

Відтак Дрогобицька міська рада планує підготувати звернення до Міністерства освіти і науки України з проханням передати частину підвального приміщення будівлі на вул. Стрийській, 3 для музею «Тюрма на Стрийській», звернення до депутатського корпусу щодо передбачення фінансування для проведення розкопок та звернення до церковних інституцій з проханням призупинити проведення будівельних робіт на території саду до моменту його обстеження.