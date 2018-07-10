Олеся Криськіва поховають завтра на Личакові

Сьогодні ввечері в каплиці Івана Хрестителя на вул. Пекарській відбудеться парастас

Нагадаємо, відомий пластун Олесь Криськів відійшов у вічність 9 липня.

Парастас відбудеться сьогодні, 10 липня, о 19:00 у каплиці Івана Хрестителя на вул. Пекарській, 52.

Чин похорону розпочнеться завтра, 11 липня, о 13:00. Поховають Олеся Криськіва на Личаківському кладовищі в родинному гробівці (поле № 52).

Олесь Криськів – пластун-сеньйор, громадський діяч, ідейний натхненник багатьох меморіальних комплексів героям України.

У 1989 році став заступником Голови ради опікунів Пласту, яку очолював Ігор Юхновський. У 1990 році зареєстрував перший легальний статут Пласту в Україні.

Пластову присягу Олесь Криськів склав 9 липня 1990 року, на «Вовчій тропі» в США. А вже через місяць організував першу присягу відновленого Пласту в Україні. Пройшов перший вишкіл зв’язкових юнацтва у 1991 році. Був першим головою Крайової таборової комісії.

У 1992-1993 роках Олесь Криськів очолював Крайову пластову старшину України. І саме він тоді зареєстрував Пласт, як національну організацію в Міністерстві юстиції, уклав першу угоду Пласту з Міністерством освіти. У 1994-1996 роках був головою КПР України, а у 1997-2000 роках – заступником голови Головної пластової булави.

З 2001 року Олесь Криськів створив та очолив «Центр вивчення і збереження пам’яті українського народу». Саме тоді він організував перепоховання на батьківщині визначних організаторів Пласту (Олександра Тисовського і Северина Левицького) та ЗУНР (Дмитра Вітовського і Євгена Петрушевича), інших визначних громадян.

Олесь Криськів організував проектування і будівництво багатьох пам’ятників, серед яких пам’ятник Тарасу Шевченку, Королю Данилу і Степану Бандері у Львові, Пантеон УГА і Хрест пластунам, які не зломили своїх присяг на Личакові, пам’ятники УСС на Бережанщині, пам’ятник на місці найбільшого бою УПА поблизу сіл Гурби-Антонівці.

Олесь Криськів реалізував ушанування загиблих пластунів через вручення родинам Залізного пластового хреста.