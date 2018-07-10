Мафіозі з ФІФА, або Чому хрещений батько Джованні не любить Україну

Джованні Вінченцо Інфантіно точно не сицилієць, він навіть не зовсім італієць, хоча має громадянство цієї країни

Майбутній президент ФІФА народився у Швейцарії в сім’ї підприємця. І хоча біографія головного футбольного чиновника доволі скупа, я підозрюю, що на книжковій поличці маленького Джованні точно була книга Маріо П’юзо «Хрещений батько».

Джованні Інфантіно, як і дон Віто Корлеоне, любить повагу і гроші…. Бо щоб чемпіонат в країні, де стадіони добудовували в останні місяці, таки відбувся, Путін мав багато заплатити. А ще війна з сусідами, отруєння колишніх шпигунів, бойкоти, протести, політв’язні – на все це у ФІФА дуже вміло закривали очі. А коли ж найочікуваніша футбольна подія чотирьох річчя таки запустилася, чиновники з ФІФА видихнули з полегшенням, бо все раніше зроблене Путіним і його оточенням зло, якимось дивним чином забулося.

А далі – як у тому фільмі. Вигук «Слава Україні!»» після перемоги над росіянами в 1/4 Мундіалю – це ніби Віда і Вукоєвич прийшли до Інфантіно в день весілля його доньки. І тут у ФІФА «завелися», бо як же ж так, хорвати нас не поважають.. Вигукують тут на весіллі (Чемпіонаті світу 2018) доньки боса (Путіна) різні, на їхню думку, націоналістичні гасла. Інфантіно і його чиновників не зупинив навіть той факт, що все це відбулось у роздягальні. Після матчу й у приватному відео. Де прозвучала лише одна фраза «Слава Україні!», за яку не карають, бо це ж просто патріотичний вислів, як Vive la France («Хай живе Франція») чи Long live the Queen («Довгих років життя королеві»). Чи називатимуть націоналістами тих, хто вигукує ці фрази? Чи каратимуть їх?

Бо ж вигук «Слава Україні!» коштував екс-футболістові київського Динамо та збірної Хорватії Огнєну Вукоєвічу роботи в національній команді. «Картаті» виставили Огнєна за двері, а Домагоя Віду, свого основного захисника на чемпіонаті й у минулому теж київського «динамівця», оштрафували на кругленьку суму.

У ФІФА й раніше не дуже любили Україну з її футболом. Згадайте лише дискваліфікацію «Арену Львів», яку футбольні чиновники саме цієї організації на довгі 5 років вивели з гри нібито за нацистські гасла..

Тепер ми можемо скільки завгодно ставити одиничок сторінці FIFA у Фейсбуці, та навряд чи це допоможе, бо Путін завжди платитиме більше. А мафіозі з ФІФА й надалі танцюватимуть під його балалайку.

P.S. Після масового флешмобу, який обвалив рейтинг організації на сторінці у соцмережі Facebook до 1,1 бала ФІФА закрила можливість оцінювати її роботу…