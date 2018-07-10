Люблінський воєвода хоче притягнути до кримінальної відповідальності українського історика

Очільник Люблінського воєводства Пшемислав Чарнек на брифінгу 9 липня заявив, що «складе повідомлення до прокуратури про можливість скоєння злочину» головою «Українського товариства» в Любліні, співголовою Спільної комісії уряду та нацменшин у Польщі доктором Григорієм Купріяновичем. Причиною стала промова Григорія Купріяновича, яку він проголосив 8 липня на урочистостях за участю Президента України Петра Порошенка, присвячених вшануванню пам’яті українських жертв, які загинули в Сагрині 10 березня 1944 р. Про це йдеться на сайті Люблінського воєводського управління.

Воєвода заявив, що подасть заяву до прокуратури за підозрою у скоєннні злочину під час урочистостей. Пшемислав Чарнек процитував слова з доповіді: «Цей злочин проти людства було вчинено членами польського народу, партизанами АК, які були солдатами польського підпілля. Ми жаліємо, що пам’ять про українські православні жертви Холмщини не вшановано так само, як у випадку польських жертв Волині». А відтак зазначив, що Григорій Купріянович своєю доповіддю зрівнює вбивство в Сагрині з «убивством 130 тисяч поляків на Волині», що може бути злочином.

На переконання воєводи, українець у такий спосіб не лише «зневажив польський народ», а й порушив закон про ІНП, який передбачає штраф або покарання у вигляді тюремного ув’язнення до трьох років за «заперечення злочинів українських націоналістів».

Окрім того, воєвода назвав заходи в Сагрині з ушанування пам’яті загиблих «провокацією».

«Їх організували в 75-ті роковини трагічної «Кривавої неділі» на Волині, де в системний спосіб українські націоналісти, бандити, яких важко шукати в історії світу, у жорстокий спосіб мордували тисячі поляків, також під час Богослужінь. Ці роковини президент Анджей Дуда відзначив у Луцьку й також на місці злочину. Натомість українці зорганізували молитву на могилах своїх побратимів, які загинули 10 березня а не 11 липня, однозначно здійснюючи провокацію», – сказав Чарнек.

Воєвода також подякував польським правоохоронцям і прикордонникам за те, що вони охороняли безпеку поляків, адже «прибуття тисячі чи двох тисяч українських націоналістів ніколи не є безпечною подією».

Григорій Купріянович на своїй facebook-сторінці виклав відео із пам’ятних заходів у Сагрині та промови, яку цитував люблінський воєвода (промова починається з 27 хв. 23 сек.). А також надав повний текст промови українською та польською мовами:

«Очільник Люблінського воєводства назвав вчорашню акцію вшанування українців загиблих у Сагрині за участю Президента України провокацією. Усіх учасників цієї акції – націоналістами, які несуть загрозу безпеці. Вбиті мирні мешканці Сагрині у нього – опорна база для УПА. Врешті закінчив погрозою притягнути до кримінальної відповідальності промовця на заході, історика Григорія Купріяновича, покликаючись, звісно, на новий польський закон про Інститут національної пам’яті. У теперішній Польщі вшанування пам’яті вбитих українців стало злочином?» – так прокоментував цю ситуацію голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

На слова воєводи Чарнка відреагували й у Посольстві України у Польщі. У коментарі посольства зазначили, що «вшанування пам’яті загиблих представників кожної з країн, якої б національності вони не були – це не провокація, а високоморальний християнський вчинок, який здійснили 8 липня Президенти України і Польщі».

«У християнській традиції померлі поминаються в будь-яку пору року без згадування про дату смерті, особливо коли це здійснюється в присутності духовних осіб. Нашим спільним обов’язком є збереження пам’яті про всіх загиблих, незалежно від того, чи йдеться про кілька сотень осіб, чи про декілька десятків тисяч», – йдеться в коментарі.

«Українців, які піднімають на офіційних заходах національні прапори, ніяким чином не можна називати націоналістами і провокаторами. Так само не можна застосовувати таке визначення до поляків, які публічно використовують національні прапори. Переконані, однак, що люди з національними прапорами дбають не лише про гідність своєї держави, а й про дружні і добросусідські відносини між Україною і Республікою Польща», – додали в українському посольстві.

«Хочемо ще раз звернути увагу на значення фундаментального принципу міждержавних відносин: політики і посадові особи не повинні маніпулювати історією. Особливо це має значення тоді, коли вони самі визнають, що не є істориками, не знають встановлених фактів та не заглиблюються в суть питання, про яке говорять», – йдеться в коментарі.

Зазначимо, в пам’ятних заходах у Сагрині взяли участь Президент України Петро Порошенко, депутати Верховної Ради України, українські урядовці, дипломати, зокрема Посол України в Польщі Андрій Дещиця, а також делегації української громади Польщі, колишні мешканці Холмщини та делегації з кількох областей України та громадські активістами й історики.