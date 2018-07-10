Ліки за чотирма програмами державних закупівель їдуть у регіони

У регіони відправлено низку препаратів, закуплених за державні кошти. Найближчим часом препарати будуть доступні у лікарнях, – інформує МОЗ.

Програма «Онкологічні хворі»

Дакарбазин — 630 упаковок

Топотекан — 1991 флакон

Програма «Ідеопатична сімейна дистонія»

Нейростимулююча система для операції реімплантації для глибокої стимуляції — 3 набори

Програма «Онкогематологічні хворі»

Мелфалан — 1482 упаковок

Ідарубіцин — 1100 упаковок

Цитарабін — 2373 упаковки

Дакарбазин — 610 упаковок

Програма «Хворі із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями»

Альтеплаза(50 мг) — 384 флакони

Найближчим часом препарати будуть доступні у лікарнях.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров`я закуповує ліки у межах виділеного бюджету, котрий щорічно приймає ВРУ (у 2016 році — 3,4 млрд грн, у 2017 році — 5,9 млрд грн, у 2018 році — 5,9 млрд грн). Державний бюджет, виділений на закупівлю ліків на національному рівні, дозволяє покривати в середньому 45% від усього обсягу потреби. Так, наприклад, програма «Доросла онкологія» фінансується на 30%, а програма «Дитячий діаліз» майже на 100%. Закупівлі ліків через міжнародні організаціїдозволяють домовлятись про спеціальні низькі ціни для України, і завдяки цьому збільшувати обсяги закуплених ліків.

Якщо ліки є в наявності, а в лікарні з якихось причин відмовляють у їх безоплатній видачі, необхідно написати заяву на ім`я головного лікаря медичного закладу або на місцеве управління/департамент охорони здоров`я, вказавши діагноз із результатами аналізів або діагностики, що підтверджує діагноз, та необхідний препарат. Медичні заклади, згідно з Наказом МОЗ №509, зобов`язані оприлюднювати інформацію щодо залишків лікарських засобів.

Детальніша інформація про поставки препаратів – у розділі «Накази»: http://moz.gov.ua/nakazi-mo