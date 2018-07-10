Квіткове графіті на Дорошенка закликає пам’ятати про війну
Пам’ятати про війну та берегти чисті стіни львівських будинків. Заради такої мети громадська організація «Граніт» створює на стінах красиві арт-об’єкти. Нещодавно один із таких з’явився на вулиці Дорошенка, 7.
Тут волонтери намалювали квіти, які є не просто зображенням рослин, а символізують артилерію.
“Хоча для пересічного глядача – це всього лиш красиве зображення, проте об’єкт несе в собі більш глибокий сенс: назви квітів використовують в зоні АТО на позначення артилерії, – кажуть в організації.
Зараз вже повністю намальовані Півонія, волошка, тюльпан, хризантема, гвоздика та гіацинт.
«Цей арт-об’єкт ще не завершений. Зверху буде надпис на кшталт: «Війна не закінчилась, ми просто перестали її помічати», – розповів «Львівській газеті» один із керівник ГО «Граніт», учасник АТО та автор “квіткової ідеї” Андрій Мочурад.
Першу частину роботи виконали ще у рамках Дня молоді. Адже саме 29 червня минуло 2 роки від загибелі Героя України Василя Сліпака. А організатори планують на тій же стіні зобразити його портрет.
«Думаю, що це буде восени. Зараз ми шукаємо кошти на риштування і фарбу», – сказав Андрій Мочурад.
Ескізи для портрету вже є. А малювати погодився той же художник, що на вулиці Героїв Небесної Сотні зобразив Богдана Сольчаника.
За словами Андрія Мочурада комерційна ціна такого арт-об’єкту – у межах 20 тисяч гривень. Однак «Граніту» це обходиться дешевше, оскільки художники працюють на волонтерських засадах.
«Ми також залучаємо меценатів. Працюємо з міської радою, управлінням туризму, різними установами», – розповів він.
На Дорошенка, 7 «Граніт» зупинятися не планує. Сподіваються зробити ще кілька схожих малюнків, щоб вже восени можна було організувати невеличкий туристичний маршрут між ними. Для цього підготують буклети з описом.
Окрім пам’яті про події на Сході та загиблих героїв Андрій Мочурад наголосив на тому, що розмальовані стіни вже не спокушають підлітків їх псувати:
«Ми підготували цю стінку на Дорошенка, зробили білою. Так вона простояла кілька місяців, і там вже почали з’являтись різні закарлючки та нецензурні слова».
Тож рекомендують усім, хто приводить стіни будинків у порядок, домовлятися із художниками та створювати художні розписи. Такі стіни псують набагато рідше.