Квіткове графіті на Дорошенка закликає пам’ятати про війну

Пам’ятати про війну та берегти чисті стіни львівських будинків. Заради такої мети громадська організація «Граніт» створює на стінах красиві арт-об’єкти. Нещодавно один із таких з’явився на вулиці Дорошенка, 7.

Тут волонтери намалювали квіти, які є не просто зображенням рослин, а символізують артилерію.

“Хоча для пересічного глядача – це всього лиш красиве зображення, проте об’єкт несе в собі більш глибокий сенс: назви квітів використовують в зоні АТО на позначення артилерії, – кажуть в організації.

Зараз вже повністю намальовані Півонія, волошка, тюльпан, хризантема, гвоздика та гіацинт.

«Цей арт-об’єкт ще не завершений. Зверху буде надпис на кшталт: «Війна не закінчилась, ми просто перестали її помічати», – розповів «Львівській газеті» один із керівник ГО «Граніт», учасник АТО та автор “квіткової ідеї” Андрій Мочурад.

Першу частину роботи виконали ще у рамках Дня молоді. Адже саме 29 червня минуло 2 роки від загибелі Героя України Василя Сліпака. А організатори планують на тій же стіні зобразити його портрет.

«Думаю, що це буде восени. Зараз ми шукаємо кошти на риштування і фарбу», – сказав Андрій Мочурад.

Ескізи для портрету вже є. А малювати погодився той же художник, що на вулиці Героїв Небесної Сотні зобразив Богдана Сольчаника.

За словами Андрія Мочурада комерційна ціна такого арт-об’єкту – у межах 20 тисяч гривень. Однак «Граніту» це обходиться дешевше, оскільки художники працюють на волонтерських засадах.

«Ми також залучаємо меценатів. Працюємо з міської радою, управлінням туризму, різними установами», – розповів він.

На Дорошенка, 7 «Граніт» зупинятися не планує. Сподіваються зробити ще кілька схожих малюнків, щоб вже восени можна було організувати невеличкий туристичний маршрут між ними. Для цього підготують буклети з описом.

Окрім пам’яті про події на Сході та загиблих героїв Андрій Мочурад наголосив на тому, що розмальовані стіни вже не спокушають підлітків їх псувати:

«Ми підготували цю стінку на Дорошенка, зробили білою. Так вона простояла кілька місяців, і там вже почали з’являтись різні закарлючки та нецензурні слова».

Тож рекомендують усім, хто приводить стіни будинків у порядок, домовлятися із художниками та створювати художні розписи. Такі стіни псують набагато рідше.