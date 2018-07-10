Громадян закликають дотримуватись правил безпеки на залізниці

У зв’язку зі збільшенням кількості випадків травмування людей на залізничному транспорті, коліях «Львівська залізниця» закликає мешканців області дотримуватись правил безпеки на залізничному транспорті.

Аналіз випадків травмування сторонніх осіб на залізничному транспорті свідчить про те, що більшість із них сталися внаслідок порушення потерпілими Правил безпеки громадян на залізничному транспорті України.

Це, зокрема, перехід залізничних колій перед потягом, що наближається, ходіння безпосередньо по коліях або близько до них (на відстані менше п’яти метрів до крайньої рейки), знаходження надто близько до крайньої платформи (менше, ніж півметра) під час проходження поїзда, ігнорування заборонних звукових та світлових сигналів залізничних переїздів, посадка та висадка під час руху поїзда, перебування у стані алкогольного сп’яніння на території об’єктів залізничного транспорту.

Зазначимо, що станом на 1 червня 2018 року на залізничних станціях, перегонах, територіях підрозділів ПАТ “Укрзалізниця” внаслідок наїзду залізничного рухомого складу, падіння з нього або інших випадків впливу зазнали травм різного ступеня важкості 244 сторонні особи.

Нагадаємо, учора, 9 липня, сталися одразу дві пригоди на коліях. У Львові внаслідок наїзду потяга на двох людей загинула жінка віком орієнтовно 30-35 років. Чоловік потрапив у лікаріню. Також на станції Бориничі Жидачівського району вантажним потягом №2315 було травмовано місцевого мешканця – ампутовано праву руку та ліву стопу.