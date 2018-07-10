Делегація Львівщини попрощалась із Левком Лук’яненком

Проводити в останню путь Героя України приїхала делегація з Львівщини

Cьогодні, 10 липня, на Байковому кладовищі у Києві поховали Героя України, політика, автора “Акту проголошення незалежності України” Левка Лук’яненка.

Із відомим громадським діячем попрощалась чисельна делегація зі Львівщини разом із заступником голови Львівської облдержадміністрації Оксаною Стоколос-Ворончук.

Зазначимо, український дисидент помер у віці 89 років після тривалої хвороби.

Довідка:

Левко Лук’яненко – український дисидент і політик часів СРСР, співзасновник Української Гельсінської Групи, політик та громадський діяч, колишній народний депутат України, Герой України, письменник, автор «Акта проголошення незалежності України», лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка 2016 року.