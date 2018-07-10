Частина львів’ян сьогодні залишилася без води (адреси)

Львів'яни залишилися без води через аварійно-ремонтні роботи з ліквідації витоку на вул. Старознесенська, 150 та на вул. Польова, 29

Про це інформує Гаряча лінія міста Львова. Орієнтовний час завершення робіт – о 15.00.

Без води залишилися мешканці всіх будинків на таких вулицях: Гамалії, Ковельська, Миргородська, Навої, Польова, Потелицька, Ребета, Старознесенська, Таращанська, Туркменська. А також мешканці вул. Хмельницького, буд. 116-201.

Окрім того, до 20.00 не буде води через планові роботи з перевірки водопровідного вводу до ЦТП по вул. Лінкольна в мешканців таких вулиць: Льняна, Селянська, вул. Лінкольна (буд. 29, 37, 39, 43, 43а) та вул. Тичини, (буд. 12).