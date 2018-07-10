12 компаній бажають будувати завод із переробки сміття у Львові (перелік)

Це переважно європейські компанії, а також є одній компанії з Ізраїлю та Китаю

9 липня о 17:00 завершився термін подачі документів для компаній, які мають намір взяти участь у тендері з будівництва заводу з механіко-біологічної переробки ТПВ у Львові. На перший обов’язковий етап «Прекваліфікація» свої документи подали 12 компанії з 11 країн світу. Це переважно європейські компанії, а також по одній компанії з Ізраїлю та Китаю, – повідомляє прес-служба Львівської міськради.

«Можна констатувати надзвичайно високий рівень зацікавленості з боку учасників ринку, адже заявки на отримання тендерної документації були отримані від 68 компаній. Враховуючи високі кваліфікаційні вимоги, кваліфікаційні пакети надійшли саме від лідерів цієї галузі», – повідомив директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря. Нагадаємо, саме це підприємство буде замовником будівництва.

Три з 12 учасників представлені як консорціуми декількох компаній, які утворено з метою відповідності кваліфікаційним вимогам.

Оцінку документів на відповідність кваліфікаційним вимогами триватиме 30 днів, після чого оприлюднять назви компаній, які пройшли кваліфікацію та проходять до наступної стадії тендера.

Тендер проводять за правилами та вимогами Європейського банку реконструкції та розвитку.

Згідно з тендерною документацією, будівництво заводу триватиме 24 місяці. Після завершення будівництва наступні 12 місяців триватиме операційний період, впродовж якого переможець тендера обслуговуватиме комплекс і готуватиме місцевих спеціалістів для подальшої повної передачі усіх обслуговуючих процесів.

Концепція переробного комплексу базується на засадах максимального зменшення обсягів і, головне, залишкового об’єму перероблених відходів, які мають відправляти на захоронення; відсортовування ресурсоцінної вторинної сировини та зменшення біологічної активності органічних відходів. Також комплекс буде передбачити можливість виробництва твердого умовного палива.

Перелік компаній, які подали свої документи: