За два місяці понад 40 тисяч дітей відвідали музеї Львівщини

У травні – червні понад 20 тисяч студентів та учнів з Львівщини відвідали музеї області, загалом з України – понад 40 тисяч дітей.

Про це повідомила сьогодні директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА Мирослава Туркало.

“Найбільше діти відвідали Львівський історичний музей, а це понад 10 тисяч учнів, окрім того майже 8500 учнів відвідали Державний історико-краєзнавчий заповідник “Тустань”, музей у Нагуєвичах – 2500 учнів, збільшилась відвідуваність музеїв Івана Франка та Михайла Грушевського. Райони повинні активно залучати учнів, адже такі заходи сприяють не лише активному проведенню часу, але й розширюють світогляд молодих людей”, – зазначила Мирослава Туркало.

Серед лідерів щодо кількості учнів, які відвідали музеї – Дрогобицький, Пустомитівський, Самбірський, Стрийський Яворівський, Мостиський, Перемишлянський.

Зазначимо, що за 6 місяців музеї відвідали понад 75 тисяч дітей, половина з яких – з Львівської області.

Також за словами Мирослави Туркало, до бібліотек Львівської області надійшло 650 інтерактивних ігор “Мандрівка Україною”. У перспективі – інтерактивна гра “100 років Революції”.