В УКУ створять перший в Україні Центр британського права

Школа права Українського католицького університету розпочинає співпрацю із британською освітньою фундацією Juris Angliae Scientia, що базується на юридичному факультеті Кембриджського університету, і яку очолюють старші члени юридичного факультету. У рамках цієї співпраці в УКУ створюють перший в Україні Центр британського права.

Подібні центри вже функціонують у багатьох університетах Центральної та Східної Європи. Основною метою першого в Україні Центру є організація та проведення сертифікатної програми із англійського права та правничих навичок (English Law and Legal Skills Program).

У рамках програми слухачі матимуть можливість отримати знання з основ та практики застосування англійського права та «м’яких навичок» (soft skills), які необхідні сучасним юристам-практикам. Передбачається, що навчання відбуватиметься у Києві та Львові восени 2018 — навесні 2019 рр., а експертами стануть провідні британські правники, які працюють як в академічній сфері, так і в юридичній практиці.

«Співпраця з фундацією Juris Angliae Scientia та створення Центру британського права Школи права УКУ є надзвичайно важливим кроком як для університету, так і для правничого середовища України. Англійське право є одним із найбільш застосовних при укладенні договорів та вирішенні спорів у юридичній практиці, і тепер українські юристи матимуть можливість отримати необхідні знання та вміння у цій сфері в УКУ. В Україні вже діють схожі програми з американського, польського та німецького права, і ця програма доповнює цю палітру», — розповів директор Школи права УКУ Іван Городиський.

Школа права УКУ та освітня фундація Juris Angliae Scientia вже підписали Меморандум про співпрацю, а набір на сертифікатну програму оголосять найближчим часом.

Довідка:

Juris Angliae Scientia — навчальна фундація, створена у 1992 р., яка базується на юридичному факультеті університету Кембриджа. Серед її керівників вчені та викладачі юридичного факультету Кембриджського університету, а академічним директором фундації є декан юридичного факультету професор Річард Фентімана. З 1992 року фундацією у співпраці з місцевими партнерськими університетами створено 19 Центрів британського права в Польщі, Чехії, Словаччині, Болгарії та Угорщині. Центр в УКУ стане 20-тим у світі та першим в Україні.