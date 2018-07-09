В Україні підвищать безпеку автодоріг за 75 млн євро

Українські автомобільні дороги робитимуть безпечнішими. У рамках Двадцятого Саміту «Україна – ЄС» між Україною та Європейським інвестиційним банком підписано фінансову угоду у рамках проекту «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України».

Про це повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Проектом передбачено впровадження заходів, які спрямовані: на зниження рівня смертності, травматизму на територіях міст, на зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод та зниження рівня тяжкості їх наслідків, на створення безпечних умов пересування для учасників дорожнього руху, на підвищення комфорту пересування містом для пасажирів громадського транспорту, пішоходів, велосипедистів, водіїв, на ліквідацію місць концентрації дорожньо-транспортних пригод та ділянок з підвищеною аварійністю, на усунення системних проблем і прогалин у забезпеченні безпеки дорожнього руху в Україні», – сказав він.

Додамо,що проект реалізують у Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові, Києві та Кам’янці-Подільському.