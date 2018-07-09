У Тюрмі на Лонцького відбудеться вечір пам’яті Олени Степанівни

У вівторок, 10 липня, о 16:00 у Національному музеї-меморіалі “Тюрма на Лонцького” (вулиця Степана Бандери, 1) відбудеться вечір пам’яті Олени Степанів-Дашкевич, приурочений до 55-их роковин від дня смерті, – пише портал “Фотографії старого Львова”.

Національна героїня українського народу – легендарна Степанівна народилася в сім’ї греко-католицького священика о. Івана Степаніва та його дружини Марії-Минодори. Була третьою, наймолодшою, дитиною.

З 1910 р. навчалася у семінарії Українського педагогічного товариства (м. Львів). Була членкинею організації «Пласт». 1912 р. вступила до Львівського університету на філософський факультет, студіювала історію та географію. У студентські роки брала активну участь у діяльності товариства «Сокіл» (очолила його першу жіночу чоту у Львові). Закликала жінок брати активну участь у громадському, політичному та військовому житті. Відтоді стає у ряди організації «Січові Стрільці −2».

1919–1921 рр. навчалась у Віденському університеті, захистила докторську дисертацію. З 1922 р. викладала історію та географію у Львівській гімназії сестер-василіянок та Львівському таємному українському університеті. З 1945 до арешту 1949 року — доцент Львівського університету.

20 грудня 1949 — арешт і відправлення до мордовських таборів. 1956 — звільнена за станом здоров’я, повернулася до Львова, де прожила до кінця життя. Похована на Личаківському цвинтарі.