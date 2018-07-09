У п’ятницю стартує фестиваль “Ніч у Львові”

Львів’ян та гостей міста запрошують на XIV Ніч у Львові. Фестиваль відбудеться цими вихідними із 13 по 15 липня. У його рамках можна буде відвідати різноманітні атракції, нічні екскурсії, мистецькі акції, перфоманси, майстер-класи, дискусії тощо. Свої двері для відвідувачів відкриватимуть у міських парках, театрах, музеях, галереях, храмах та просто на вулицях міста. Ми підібрали для вас найцікавіші події, аби ви точно не пропустили родзинки фестивалю.

13 липня о 22.30 буде відкриття Ночі у Львові. Організатори обіцяють годинне музично-світлове дійство на площі Ринок. Але є ще й передстарт. Адже в перший день «Ночі» події розпочнуться ще зранку. Так окрема локація «Ніч в Парку» Івана Франка прийматиме гостей з 10 год. Тут шукайте фуд-корт, спортивну галявину з провідними фітнес-тренерами, настільним тенісом та бамберболом, також дитячу галявину з веселою інтерактивною програмою та майстер-класами (гончарство, мотанка, декоративний живопис). А в парковій ротонді проводитимуть вікторини, навчатимуть танців та розважатимуть малечу. Найважливіше, що ці галявини працюватимуть безкоштовно та усі дні фестивалю. А у другий та третій день свята – 14,15 липня з 20:30 – 02:00 год працюватиме й галявина кіноклубу. Цю романтику гріх пропускати. Та переплюнути цю локацію може лише «кіно на даху»…Центру Довженка. Сюди можна приходити в перший день фестивалю.

Також любителів класичного і смачного чекає чимало музики та загалом мистецтва. В перший день фестивалю арт-кафе «Green» з 19:00 -21:00 год прийматиме шанувальників джазової музики, у Ддругий день джазоманам варто відвідати кав’ярню-галерею «Штука, адже там з 18:00 триватиме година музики “Joe Cocker&Co”, вечір фортепіанних каверів Миколи Лахмана. І довершити задоволення можна там же наступного дня, об 20:00 там почнуть виконувати мелодії з кіно, а за фортепіано буде Олексій Карпенко.

Ще одна насичена подіями локація – Шевченківський гай. Дівчат тут навчать чухрати вовну, прясти та ткати, а хлопці опановуватимуть бондарство. Опісля усі разом попрямують до купальського озера..

«По дорозі буде лякати нечиста сила. На озері відвідувачів будуть зустрічати лісові мавки. Дівчата зможуть плести віночки і запускати їх на озеро. Буде об лаштована фотозона. І далі на великій галявині буде саме свято «Петрування», де гості зможуть і потанцювати, і пострибати і почастуватис», – каже директор музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького Роман Назаровець.

Містичні екскурсії в гаю розпочнуться о 19:45 і триватимуть до 22 години. Вартість квитка 100 грн.

А ще от для таких екстрималів й придумали на «Ніч у Львові» робити моторошні нічні екскурсії. З найцікавіших – екскурсія підземеллями Домініканського монастиря (щогодини з 20:00 – 23:00, пл..Музейна,1, вартість 30 грн), нічна екскурсія Личаківським кладовищем ( з 21:30- 23:00год, вул..Мечнікова,33, вартість 35грн) та екскурсії галереями Гарнізонного храму Св.Ап.Перта і Павла ( з 19:30 – 00:00 год, вул..театральна,11, вартість 15 грн)

Загалом, під час XIV Ночі у Львові діятиме 30 локацій в різних частинах міста. Додамо, Ніч у Львові відбувається із 2011.