У Львові тимчасово призупинили гаряче водопостачання до 29 будинків

Про це повідомили в повідомили ЛМКП «Львівтеплоенерго»

У Сихівському районі призупинено гаряче водопостачання до будинку на вул. Тернопільська, 8 через порив теплової мережі. Ремонті роботи проводить Львівська комерційна академія. Подачу гарячої води відновлять після ліквідації пориву.

Також не подають гарячої води до будинків на вул. Стрийська, 75, 101, 103, 99, 93, 91, 89, 87, 85, 107, 81, 77, 87а, 87б, 85б, 87 В, 73а, 71а, 71б у зв’язку з ремонтом теплової мережі. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують 18 липня.

У Франківському районі призупинено гаряче водопостачання до будинків на вул. Лазаренка, 36, 38, 40, 42 через порив теплової мережі.

«Ці чотири будинки — це гуртожитки НУ «Львівська політехніка». Ремонті роботи проводить працівники навчального закладу. Тільки-но вони ліквідують порив, ми готові відновити подачу гарячої води», — повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Також призупинено подачу гарячої води до будинків на вул. Сахарова, 27, 31 у зв’язку з ремонтом теплової мережі. Завершити роботи й відновити подачу гарячої води планують 11 липня.

Також призупинено подачу гарячої води до будинків у Шевченківському районі на вул. Б. Хмельницького, 241, 245, 251 у зв’язку із заміною трубопроводів гарячого водопостачання. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують сьогодні, 9 липня.