У Краковці прикордонникам запропонували 100 доларів хабара

Як інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон, напередодні, на українсько-польському кордоні співробітники відділу прикордонної служби «Краковець» задокументували чергову спробу підкупу правоохоронця. 46-річна мешканка Донецької області прямувала через кордон разом зі своєю 12-річною донькою. Оскільки нотаріально завіреної заяви від батька дитини про надання дозволу на вивіз її за кордон у подорожньої не було, вона вирішила підкупити прикордонника. Під час співбесіди та роз’яснення жінці порядку перетину державного кордону неповнолітніми громадянами України жінка запропонувала правоохоронцеві 100 доларів США, аби він таки оформив незаконний виїзд. Від хабара прикордонники відмовилися, задокументували дії подорожньої та викликали оперативно-слідчу групу Нацполіції.

А в сусідньому пункті пропуску «Шегині» прикордонники затримали іноземця, якого Інтерпол розшукував за шахрайство. Під час оформлення подорожніх, які їхали з України, спрацювала база даних Інтерполу. Стосовно громадянина Німеччини, 1988 року народження значилися відомості про розшук. Чоловіка прикордонники затримали та передали працівникам Нацполіції України.