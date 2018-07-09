У день похорону Левка Лук’яненка у Львові обмежать розважальні заходи

З метою вшанування пам’яті Левка Лук’яненка у день похорону 10 липня Державний прапор України на вежі адміністративної будівлі Львівської міської ради на пл. Ринок, 1 буде приспущено. Також Львівська міська рада просить у цей день призупинити розважальні заходи.

У зв’язку із смертю Героя України, народного депутата чотирьох скликань Верховної Ради України, співзасновника Української гельсінської групи, українського політв’язня та дисидента Левка Лук’яненка, Львівська міська рада звертається з рекомендацією про призупинення розважальних заходів на час проведення похорону.

Український політв’язень, дисидент і колишній народний депутат України Левко Лук’яненко помер в лікарні в Києві після тривалої хвороби. Громада міста Львова висловлює співчуття всім рідним та близьким.

Левко Лук’яненко — дисидент, співзасновник Української гельсінської групи, народний депутат чотирьох скликань Верховної Ради. Удостоєний звання Герой України. Був першим надзвичайним і повноважним послом України в Канаді. Автор «Акта проголошення незалежності України». Лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка 2016 року.

Левко Лук’яненко народився 24 серпня 1928 року в селі Хрипівка Чернігівської області. Через підпільну антирадянську діяльність у травні 1961 року Львівський обласний суд засудив Лук’яненка до розстрілу, проте через 72 доби Верховний Суд замінив розстріл 15-ма роками позбавлення волі. Кару відбував у Мордовії.

Поховають Левка Лук’яненка на Байковому кладовищі в Києві.