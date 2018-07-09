Спортсмен з Буська взяв “бронзу” на етапі Кубка світу з фехтування на візках
За підсумками першого і другого дня змагань у скарбничці збірної УКРАЇНИ золота, 2 срібні та бронзова нагороди
З 3 до 16 липня у Варшаві (Польща) відбувається Етап Кубка світу з фехтування на візках.
У другий день змагань паралімпієць з міста Буськ Львівської області Антон Дацко виборов бронзову нагороду в чоловічій рапірі в категорії В, – інформує прес-служба Львівської обласної державної адміністрації.
Антон Дацко став єдиним представником України, який зміг здобути нагороду у другий день змагань Етапу Кубка світу.
Загалом українські паралімпійці вдало розпочали Етап Кубку світу з фехтування на візках. Адже за підсумками першого і другого дня змагань у скарбничці збірної України: золота, 2 срібні та бронзова нагороди.
Етап кубку світу із фехтування на візках триватиме до 16 липня.