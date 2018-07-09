Спортсмен з Буська взяв “бронзу” на етапі Кубка світу з фехтування на візках

За підсумками першого і другого дня змагань у скарбничці збірної УКРАЇНИ золота, 2 срібні та бронзова нагороди

З 3 до 16 липня у Варшаві (Польща) відбувається Етап Кубка світу з фехтування на візках.

У другий день змагань паралімпієць з міста Буськ Львівської області Антон Дацко виборов бронзову нагороду в чоловічій рапірі в категорії В, – інформує прес-служба Львівської обласної державної адміністрації.

Антон Дацко став єдиним представником України, який зміг здобути нагороду у другий день змагань Етапу Кубка світу.

Загалом українські паралімпійці вдало розпочали Етап Кубку світу з фехтування на візках. Адже за підсумками першого і другого дня змагань у скарбничці збірної України: золота, 2 срібні та бронзова нагороди.

Етап кубку світу із фехтування на візках триватиме до 16 липня.