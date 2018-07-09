Помер відомий пластун-сеньйор Олесь Криськів

Стало відомо, що сьогодні, 9 липня помер відомий львів’янин, пластун-сеньйор Олесь Криськів, – інформує прес-служба Львівської міської ради.

Олесь Криськів народився 17 липня 1952 року. У 1989 році був одним із ініціаторів відновлення ПЛАСТу.

Олесь Криськів хворів і переніс два інсульти.

Громада міста Львова та Львівщини сумує і висловлює співчуття рідним та близьким.

Детальніша інформація щодо чину похорону буде повідомлена згодом.