Поліцейські Львівщини просять допомогти встановити подробиці смертельної ДТП

У Мостиський відділ поліції 8 липня о 16.40 надійшла інформація про те, що на дорозі між селами Твіржа та Вуйковичі виявили тіло чоловіка без ознак життя.

Слідчо-оперативна група, прибувши на місце події, встановила особу померлого – 38-річного місцевого мешканця. На його тілі виявлені тілесні ушкодження, характерні для ДТП.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Тіло загиблого скероване на судмедекспертизу. Встановлюють обставини автопригоди, особу водія, причетного до її скоєння, та місце перебування транспортного засобу, яким він пересувався.

Тих, хто володіє інформацією про цю дорожньо-транспортну пригоду чи про особу водія, просять зателефонувати на оперативну лінію «102» або звернутися у найближчий підрозділ поліції.