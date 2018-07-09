Останній термін подачі заявок на оренду ставків на Львівщині – 12 липня

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації повторно повідомляє, що 18 липня об 11:00 відбудуться земельні торги у формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок разом із водними об’єктами. Останній термін подачі заявок – 12 липня.

Зокрема, на аукціон буде виставлено наступні ставки:

Ставок площею 0,3653 га, який розташований на території Кізлівської сільської ради (за межами населеного пункту) Буського району, на земельній ділянці площею 1,1260 га;

Ставок площею 17,1307 га, який розташований на території Великосілківської сільської ради (за межами населеного пункту) Кам’янка-Бузького району, на земельній ділянці площею 17,1307 га;

Ставок площею 0,0883 га, який розташований на території Гуменецької сільської ради (за межами населеного пункту) Пустомитівського району, на земельній ділянці площею 0,6554 га;

Ставок площею 0,1167 га, який розташований на території Гуменецької сільської ради (за межами населеного пункту) Пустомитівського району, на земельній ділянці площею 0,7124 га;

Ставок площею 2,3737 га, який розташований на території Городищенської сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського району, на земельній ділянці площею 2,7524 га;

Ставок площею 1,3691 га, який розташований на території Городищенської сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського району, на земельній ділянці площею 1,5413 га;

Ставок площею 1,8516 га, який розташований на території Городищенської сільської ради (за межами населеного пункту) Самбірського району, на земельній ділянці площею 2,1747 га

Нагадуємо, останній день подачі заявок на участь – 12 липня (до 16:30 год).

Аукціон з продажу права оренди земельної ділянки разом із водним об’єктом відбудеться у Департаменті екології та природних ресурсів облдержадміністрації за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 98.

Детальну інформацію про лоти та проведення земельних торгів можна отримати на сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру за посиланням:

Буський район, Кізлівська сільська рада (за межами населеного пункту): http://torgy.land.gov.ua/auction/lot-card/24211

Кам’янка-Бузький район, Великосілківська сільська рада (за межами населеного пункту): http://torgy.land.gov.ua/auction/lot-card/24186

Пустомитівський район, Гуменецька сільська рада (за межами населеного пункту): http://torgy.land.gov.ua/auction/lot-card/24189

Самбірський район, Городищенська сільська рада (за межами населеного пункту): http://torgy.land.gov.ua/auction/lot-card/24208, http://torgy.land.gov.ua/auction/lot-card/24210, http://torgy.land.gov.ua/auction/lot-card/24216.