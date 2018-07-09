ОСББ залучили в червні понад 300 «теплих кредитів»

Це в кілька разів більше, ніж за аналогічний період минулого року

Цього року ОСББ демонструють більшу зацікавленість до енергоефективних заходів порівняно з попередніми роками. Так, у червні цього року більш ніж 300 ОСББ скористалися «теплими кредитами» на суму 90 млн грн., що майже у 5 разів перевищує показник червня минулого року. Тоді близько 90 ОСББ отримали 18,5 млн грн. «теплих кредитів», – повідомляє Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України.

2018 року впродовж лише 2,5 місяця 930 ОСББ залучили 260 млн грн. «теплих кредитів», що майже вдвічі більше за суму коштів, які ОСІБ отримали на утеплення за весь 2017 рік, а саме – 140 млн гривень.

Як нагадав голова Держенергоефективності Сергій Савчук, серед переваг участі у програмі – можливість заощадити на витратах при впровадженні енергоефективних заходів, зменшити рахунки за комунальні послуги, збільшити вартість квартир у термомодернізованому будинку.

Нагадуємо про можливість отримати додаткове співфінансування енергоефективних заходів з місцевих бюджетів. Із місцевими програмами здешевлення «теплих кредитів» можна ознайомитися на інтерактивній карті: http://saee.gov.ua/uk/programs/map.