На Львівщині розбещували 14-літню дівчину

Учора, 8 липня, у Жовківське відділення поліції звернувся 37-річний мешканець Пустомитівського району, котрий повідомив, що під час проходження вишколу на території бази відпочинку у Жовківському районі розбещували його 14-річну доньку.

Попередньо встановлено, що до скоєння злочину причетний 46-річний мешканець Пустомитівського району.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.156 (розбещення неповнолітніх) КК України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Проводиться досудове розслідування, призначені екпертизи, правоохоронці встановлюють обставини події.