На Львівщині податкові міліціонери «накрили» підпільну пивоварню (фото)

Службові особи одного з місцевих підприємств, за відсутності необхідних ліцензій організували незаконне виготовлення й реалізацію пива, яке є підакцизним товаром

Пор це інформує ДФС у Львівській області.

У першій декаді липня за цим фактом розпочато досудове розслідування, за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.204 КК України («Незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів, або інших тютюнових товарів»).

Під час проведення огляду у приміщеннях підприємства виявлено спеціальне обладнання для виготовлення пива, а саме: електронний блок керування процесом виробництва, чани для варіння та бродіння, шланги, електронасоси, орієнтовно 7 тонн пива, вартістю близько півмільйона гривень. Загальна орієнтовна вартість описаних, вилучених та переданих на матеріальне зберігання предметів – понад 2 млн.грн.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

Відповідальність за кримінальне правопорушення за ч.1 ст.204 згідно Кримінального кодексу передбачає штраф від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі до трьох років з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання.