На Дрогобиччині горіла господарська будівля

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, 9 липня о 01:33 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в дерев’яній господарській будівлі в с. Лішня Дрогобицького району.

Пожежу локалізували о 01:49, ліквідували о 02:23. Вогнем знищено дах і перекриття на площі 60 кв. м, стіни на площі 44 кв.м. До ліквідації пожежі залучили 9 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Рятувальники запобігли згоранню 2 будівель.

Унаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав. Причину виникнення займання встановлюють.