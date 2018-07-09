Львівщина – п’ята в Україні із забезпеченості роботою

Львівська область займає 5 місце серед інших областей України за рівнем забезпеченості роботою.

Про це сьогодні, 9 липня, повідомив директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк під час звіту про роботу центру зайнятості упродовж січня-червня 2018 року, що відбувся в межах апаратної наради у Львівській ОДА.

«Щодо реалізації активної політики зайнятості, зокрема забезпеченості роботою, то в Україні у нас п’ятий показник. А це – 23 400 осіб, які за півроку отримали місце праці», – зазначив Василь Барилюк.

Серед них:

молодь – 9,8 тис. осіб;

мешканці села – 9,9 тис. осіб;

соціально вразливі – 5,7 тис. осіб;

особи з інвалідністю – 0,3 тис. осіб;

учасники АТО – 0,2 тис. осіб.

Також влаштовано 7 тисяч осіб зі статусом безробітного.

Василь Барилюк додав, що 70% працевлаштовуються у так званий «пошуковий період», до восьмого дня перебування у центрі зайнятості.