Львів’ян запрошують на «Купання в звуках гонгів»

Андреюс Сутугінас – доктор холістичної медицини, музикант, звукотерапевт, Live-композитор, гонг-майстер, засновник «Театру звуку», власник унікальної колекції архаїчних інструментів, зібраних з усього світу.

Музикант родом із Литви, навчався рідкісній майстерності живого звучання в США, Індії, Монголії, країнах Європи. Проводить концерти і працює зі звуком вже майже 19 років.

Особливістю концертів Андреюса Сутугінаса є те, що композитор створює свої симфонії в реальному часі на очах у глядача. Це творчість живого потоку, котра відбувається лише один раз і більше ніколи не повторюється. Створення об’ємної картини звуку відбувається також завдяки глибокому, наповненому обертонами співу.

«Як працює звукотерапія? Залежно від сили звуку ми можемо чути чи не чути його, але тілом ми відчуваємо звукові вібрації. У кожної клітини, органу і всього організму є своя частота коливань. Незалежно від того, якої інтенсивності звук, наш організм сприймає його коливання і у відповідь реагує зміною частоти вібрацій своїх клітин. Гонг – праотець знайомих нам дзвонів, інструмент, сила звуку, якого має чудодійний вплив на тіло і розум. Перебування у звуках чаш та Ґонґів відновлює їхню природну вібрацію», – каже Андреюс Сутугінас.

Слухати звучання гонгів, а також відчути на собі їх звуко-терапевтичний вплив можна буде з 19:00 до 22:00 у комфортному та затишному залі в готелі «Дністер», вул. Матейка, 6.

З собою можна принести килимок і плед чи спальник та слухати звучання лежачи.

Інструменти: планетарні і симфонічні гонги, кришталеві та тибетські чаші, шруті (фісгармонія), тінькші (дзвіночки), конх (велетенська раковина), окарни, сансули, монохорд, барабан Тайко, дзвони та інші.

Діапазон звучання гонгів настільки широкий, що пробуджує здатність чути, відчувати і творити.

Варість участі – 400 грн. (кількість місць обмежена). Подробиці та контакти: facebook.com/gongsymphony