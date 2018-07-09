Львів’ян закликають долучитися до створення “котячої” стратегії міста

Цього четверга, 12 липня, о 18:00 Львівське комунальне підприємство «Лев», яке опікується безпритульними тваринами у Львові, закликає львів’ян на зустріч, аби спільно подумати над тим, як місту розвивати гуманну роботу з врегулюванням чисельності безпритульних котів та розпочати напрацювання спільного плану дій.

«У зв’язку з помітним зменшенням кількості безпритульних собак на вулицях Львова побільшало бездомних котів. Для міської екосистеми такий розвиток подій є природнім, проте це питання потребує нашого втручання. Адже коти активно розмножуються, а коробки з кошенятами люди просто викидають на узбіччя чи підкидають на сусідні вулиці, аби позбутися зайвого клопоту… У силу багатьох обставин (місцеве законодавство, обмежені ресурси) питання котів ЛКП „Лев“ не зможе вирішити самотужки, тож позиція активних львів’ян, яким не байдужі вуличні муркотуни, є вирішальною», — кажуть в ЛКП «Лев».

ЛКП «Лев» розташоване у Львові на вул. Промисловій, 56; контактний номер: 068 535 4545.