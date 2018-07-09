Частину дорослих українців безкоштовно вакцинують від кору

У Мінздоров’я вирішили зробити безоплатним щеплення проти кору для тих людей, котрі перебувають у групі підвищеного ризику.

Роблять так через зростання кількості дорослих хворих.

«Зокрема, йдеться про поширення захворюваності у групах, що проживають у спільному просторі (військові, учасники Операції об’єднаних сил, студенти), а також серед освітян і медиків», – розповіли у прес-службі МОЗ.

Відтак вже цього року вакцинуватимуть такі групи:

серед груп професійного ризику: медичних працівників, працівників освітніх закладів та немедичних працівників закладів охорони здоров’я, представників силових структур (МВС, Міноборони, СБУ, Національна поліція України, Національна гвардія України, Прикордонна служба України, Державна служба охорони);

студентів навчальних закладів без обмеження віку.

Медики запевняють, що необхідна вакцина в країні є. Адже ще у попередні роки за бюджетні гроші її закупили у великій кількості.

Станом на кінець червня Україна має 852 тисячі доз вакцини.

У МОЗ нагадують, що кір – небезпечне і дуже заразне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть призвести до смерті. Діти, які не отримали профілактичне щеплення, знаходяться у зоні ризику. Захистити від хвороби може тільки щеплення.