Батьки і поліція шукають 16-літнього хлопця з Винників

Сьогодні, 9 липня, у Личаківський відділ поліції надійшла заява від 44-річного львів’янина про те, що 15 червня цього року зник його підопічний, 16-річний Кіпер Генадій Антонович, мешканець міста Винники. 8 червня неповнолітній, учень одного з львівських коледжів, поїхав на маршрутному автобусі сполученням «Словута-Львів» та вийшов на станції Здолбунів. Зараз його місцеперебування невідоме.

Прохання до всіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановити місцеперебування розшукуваного, телефонувати на оперативну лінію 102 або звернутись до найближчого відділу (відділку) поліції.