Улітку на даху «Довженко Центру» на Сихові можна переглядати фільми

Упродовж літа у Львові відбуваються покази фільмів на даху Довженко Центру на Сихові (просп. Червоної калини, 81).

Перший показ уже відбувся цього тижня. Фільм «Форест Гамп» зібрав понад 250 глядачів.

Керівник відділу подій та кіноіндустрій Довженко Центру Микола Крупей розповів, що наступний показ кіно відбудеться вже наступного тижня. Точну дату зазначать згодом.

Також він додав, що всі фільми, котрі показуватимуть, входять до ТОП-50 найкращих фільмів рейтингу IMDb.

Вхід на локацію вільний за умови попередньої реєстрації.