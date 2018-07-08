Українці стали менше їсти цукру

У 2005 році середньостатистичний українець у рік вживав у середньому 38 кг цукру, а у 2017-ому – 30 кг

За останні 12 років українці скоротили споживання цукру майже на чверть. Про це повідомляє “Український клуб аграрного бізнесу”.

“Стрімке зниження обсягів споживання пов’язане зі скороченням населення, нестабільною купівельною спроможністю і зміною культури харчування”, – йдеться в повідомленні УКАБ.

За даними Держстату, в 2005 році середньостатистичний українець протягом року вжив в середньому 38 кг цукру, тоді як в 2017 році даний показник знизився до 30 кг.

Повідомляється, що сприяло скороченню і поширення практики сухого заморожування плодово-овочевих культур. Якщо раніше домогосподарства запасали ягоди, фрукти на зиму, використовуючи консервування, яке вимагало багато цукру, то зараз використання камер для зберігання даних продуктів значно зменшило потребу в цьому продукті.