Українці стали менше їсти цукру
За останні 12 років українці скоротили споживання цукру майже на чверть. Про це повідомляє “Український клуб аграрного бізнесу”.
“Стрімке зниження обсягів споживання пов’язане зі скороченням населення, нестабільною купівельною спроможністю і зміною культури харчування”, – йдеться в повідомленні УКАБ.
За даними Держстату, в 2005 році середньостатистичний українець протягом року вжив в середньому 38 кг цукру, тоді як в 2017 році даний показник знизився до 30 кг.
Повідомляється, що сприяло скороченню і поширення практики сухого заморожування плодово-овочевих культур. Якщо раніше домогосподарства запасали ягоди, фрукти на зиму, використовуючи консервування, яке вимагало багато цукру, то зараз використання камер для зберігання даних продуктів значно зменшило потребу в цьому продукті.