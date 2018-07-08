У Польщі відкрили Меморіал пам’яті українцям , які загинули в Сагрині

10 березня 1944 року українському селі Сагринь (нині Грубешівський повіт, Люблінського воєводства Польщі) за різними даними загинуло від 800 до 1200 цивільних мешканців

У неділю, 8 липня, численна делегація вміюд Львівщини та інших областей разом із Президентом України вшанували пам’ять замордованих у березні 1944 року українців у селі Сагринь Люблінського воєводства у Польщі.

Розпочалися заходи із богослужіння за загиблими українцямив Турковицькому Свято-Покровському православному монастирі. Опісля на місці спочину невинних людей, серед яких були жінки, діти та літні люди, нині відкрили Меморіал пам’яті. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять невинно загиблих.

«На місці спочину невинних людей, серед яких були жінки, діти та літні люди, нині відкрили Меморіал пам’яті. Тут збиратимемося для спільної молитви та глибокої шани полеглим задля того, щоб подібна історія більше ніколи не повторилася, а пам’ять про цих людей жила вічно. Ніхто не забутий… Ніщо не забуте…», – зазначив голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин.

Як відомо, що 10 березня 1944 року українському селі Сагринь (нині Грубешівський повіт, Люблінського воєводства Польщі) за різними даними загинуло від 800 до 1200 цивільних мешканців, 70% яких – старі, жінки та діти.

Фото: Прес-служба Львівської облради