У Львові внаслідок вибуху гранати загинув 57-річний чоловік (оновлено)

Як повідомила Гаряча лінія міста Львова з посиланням на ГУ ДСНС у Львівській області, о 16.41 за адресою Некрасова 57/61 вибухнула граната.

Унаслідок вибуху загинула людина – чоловік віком 57 років.

Також травмовано жінку віком 45 років. З діагнозом «осколкові рани травми правого стегна та грудної клітки» її госпіталізували у Львівську лікарню швидкої медичної допомоги.

Як уточнили згодом у відділі комунікації поліції Львівської області, повідомлення про вибух до Личаківського відділу поліції надійшло сьогодні, 8 липня, близько 16.32. Граната вибухнула в одній із квартир житлового будинку на вулиці Некрасова.

На місці працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки та представники інших служб. Правоохоронці встановлюють обставини події.