У Дрогобичі три сестри, позбавлених батьківського піклування, отримають житло

У Дрогобичі троє сестер, позбавлені батьківського піклування, отримають трикімнатну квартиру.

Проект рішення «Про придбання житла для родинної групи у складі особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, та двох її молодших сестер, позбавлених батьківського піклування, які пребувають на квартирному обліку у виконавчому комітеті Дрогобицької міської ради та користуються правом позачергового отримання житла» депутати підтримали під час чергового засіданні сесії Дрогобицької міської ради.

Відтак, згідно з цим рішенням, з міського бюджету виділять кошти на придбання трикімнатної квартири загальною площею 75,3 кв. м на вул. Є. Коновальця.

Загалом квартиру закуплять за кошти місцевого та обласного бюджетів, згідно з міською програмою забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Загальна вартість квартири становить 903 675,30 гривень